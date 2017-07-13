Депутати пропонують спростити процедуру отримання дрібними виноробнями ліцензії в Україні на виробництво

Група депутатів пропонує спростити процедуру ліцензування дрібних виробництв виноробної продукції та визначити їхній правовий статус.

Відповідний законопроект №6693 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв зареєстровано в парламенті 12 липня. Його авторами виступили Андрій Вадатурський, Роберт Горват, Ярослав Маркевич, Леонід Козаченко, Сергій Хлань, Василь Петьовка та інші.

Автори законопроекту вважають, що головною перешкодою для виходу дрібних винарів на ринок є забюрократизована процедура отримання ліцензії на виробництво, при цьому вимоги для отримання ліцензії однакові і для великих лікеро-горілчаних заводів, і для дрібних виноробних підприємств.

У зв'язку з цим пропонується дозволити дрібним винарям, які виробляють вино з власного винограду, отримати ліцензію на виробництво без проходження атестації, для якої треба отримати близько 140 дозвільних документів різних інстанцій, але за умови відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

Передбачається, що для отримання ліцензії необхідно буде подати заяву, копії установчих документів, документ про сплату за ліцензію, декларацію матеріально-технічного стану і договір з акредитованою відповідно до законодавства лабораторією, у разі відсутності власної акредитованої лабораторії. Реєстрацію документів пропонується скоротити до п'яти днів, ще 30 знадобиться на розгляд документів.

Крім того, у законопроекті визначено, що дрібним виноробним підприємством вважається те, яке здійснює виробництво і розлив у споживчу тару вин виноградних, плодово-ягідних, медових напоїв без додавання спирту, з виноматеріалів виключно власного виробництва, не придбаних і в обсязі, що не перевищує 10 тис. дал на рік.

На думку авторів законопроекту, запропоновані заходи сприятимуть детінізації виноробства, збільшенню експорту вина і медових напоїв, розвитку винного туризму, офіційному зростанню кількості робочих місць у сільській місцевості та збільшенню надходжень до державного і місцевих бюджетів лише від ПДВ і зборів від продажу на 26 млн грн.