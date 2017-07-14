Політика

09:40 14.07.2017

Нардеп Константіновський достроково складає свій мандат

Позафракційний народний депутат В'ячеслав Константіновський складає свої повноваження в українському парламенті.

"Сьогодні (13 липня - ІФ) прийняв рішення, яке звалило величезний вантаж із моїх плечей. Написав заяву про відмову від депутатського мандата. Завтра вранці вона буде в секретаріаті ВР (Верховної Ради - ІФ), і сподіваюся, буде проголосована на наступній сесії. Перший раз я хотів це зробити через півроку після обрання, але кілька разів відкладав, сподівався, що звикну", - написав В.Константіновський на своїй сторінці у Facebook.

За словами В.Константіновського, майже три роки у Верховній Раді були для нього "найпохмурішими" в житті.

"Справжнім політиком я так і не став... насамперед тому, що залишатися самим собою для політика майже недоступна розкіш. Тому успіх у політиці майже завжди пропорційний умінню обіцяти, обманювати і прикидатися", – написав народний депутат.

"Я бажаю цьому парламенту терпіння і успіхів із реформами, але вже без мене. Сподіваюся, зможу приносити користь, працюючи у бізнесі", - зазначив В.Константіновський.

Народний депутат оприлюднив фотографію своєї заяви голові Верховної Ради Андрію Парубію про дострокове зняття депутатських повноважень.

В.Константіновський обраний до Верховної Ради України у 220 виборчому окрузі (м. Київ).

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