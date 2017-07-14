Політика

10:17 14.07.2017

Україна запропонувала ЄС перейти до більш активної політики деокупації Криму

Заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляє, що в рамках саміту Україна-ЄС представники Києва запропонували Європейському Союзу перейти до більш активної політики деокупації Криму.

К.Єлісєєв у четвер в ефірі "5 каналу" заявив, що в рамках саміту Україна-ЄС у Києві сторони обговорили логіку деокупації Криму, і якщо раніше позиція ЄС полягала в невизнанні окупації, то тепер Україна запропонувала перейти до політики більш активної деокупації.

"Йдеться про більшу координацію у рамках міжнародних форумів і в рамках міжнародних організацій, зокрема йдеться про напрацювання та підготовку нової резолюції - більш потужної резолюції в рамках Генеральної асамблеї ООН, співпраці у рамках Ради безпеки ООН і... посиленні санкційного режиму в контексті Криму", - сказав він.

Заступник голови АП зазначив, що йдеться і про більш жорстке виконання вже існуючих санкцій. За його словами, час від часу в порти окупованого Росією Криму всупереч санкціям заходять кораблі під прапорами країн ЄС.

Також сторони домовилися про більш активну співпрацю в питанні Донбасу.

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