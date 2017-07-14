Політика

10:38 14.07.2017

Порошенко і Гройсман привітали Францію з Днем взяття Бастилії

Президент України Петро Порошенко привітав французького колегу Еммануеля Макрона з національним святом - Днем взяття Бастилії.

"Щиро вітаю Еммануеля Макрона, Францію та французький народ із національним святом - Днем взяття Бастилії", - написав глава Української держави на сторінці у Facebook у п'ятницю.

Привітав Францію з національним святом і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. "Щиро вітаю французький народ з національним святом - Днем взяття Бастилії! Цей день є символом єдності та сили духу французького народу. Бажаю Еммануелю Макрону і кожному французу успіхів та процвітання", - написав глава уряду на сторінці у Facebook.

День взяття Бастилії відзначають у Франції 14 липня. Встановлений 6 липня 1880 року.

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