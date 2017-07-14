ВР пропонують читати молитву "Отче наш" на початку пленарних засідань

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект "Про внесення змін до регламенту Верховної Ради України (щодо читання молитви "Отче наш" одразу після відкриття пленарних засідань)".

Як повідомляється на офіційному сайті українського парламенту, відповідний проект закону №6722 зареєстровано у ВР у четвер, 13 липня 2017 року.

Співавторами документа виступили народні депутати Оксана Білозір, Юрій Соловей (обоє - фракція "Блок Петра Порошенка"), Павло Унгурян (фракція "Народний фронт"), Олег Березюк (фракція "Самопоміч"), Юрій Мирошниченко, Юрій Павленко (обидва - фракція "Опозиційний блок") та інші.

Станом на 10:45 п'ятниці, 14 липня, текст законопроекту на сайті ВР відсутній.

У свою чергу перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко в п'ятницю на своїй сторінці в соцмережі Facebook написала, що "деякі колеги на повному серйозі пропонують розпочинати сесійний день із колективного зачитування "Отче наш" і зареєстрували відповідний законопроект". "Дякую, що хоч без хресної ходи кулуарами і розпівання псалмів", - зазначила вона.

"А якщо серйозно, то для мене, як для віруючої людини, молитва - це інтимна справа, коли хочеться бути наодинці зі своїми думками і з Богом, й точно - без "соратників по боротьбі" без моралізаторствующих фарисеїв усіх мастей", - написала вона.