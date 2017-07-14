Парубій закрив шосту сесію Верховної Ради VIII скликання

Голова українського парламенту Андрій Парубій закрив шосту сесію Верховної Ради України восьмого скликання.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", А.Парубій зазначив, що за час шостої сесії було проведено 65 пленарних засідань, ухвалено 125 законів в цілому, з них 25 ратифікацій, 38 законів у першому і повторному читанні, 186 постанов.

Згідно з календарним планом роботи Верховної Ради VII сесія відкриється у вівторок, 5 вересня 2017 року.

Наступного тижня народні депутати працюють з виборцями.