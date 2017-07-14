Єврокомісія спрямує EUR50 млн для територій біля лінії розмежування на Донбасі

Європейська Комісія має намір спрямувати EUR50 млн на території, розташовані біля лінії розмежування на Донбасі, повідомив заступник голови Європейської Комісії з фінансової стабільності та фінансових послуг Валдіс Домбровскіс.

"Нещодавно ми прийняли рішення про надання Україні додаткових EUR200 млн, з яких EUR50 млн буде спрямовано на території, які розташовані біля лінії розмежування", - сказав В.Домбровскіс на прес-конференції в Маріуполі в п'ятницю.

За його словами, ЄС продовжить фінансову підтримку України, зокрема у рамках програми макрофінансової допомоги, але також має намір використати й інші форми.

"Ми маємо продовжувати нашу співпрацю з Україною, продовжувати надавати нашу підтримку, також докладати зусиль щодо мирного врегулювання конфлікту і робити все можливе для збереження суверенітету і територіальної цілісності України. Ми також маємо зробити все можливе для підтримки громадян, які проживають на цій території і щодо надання гуманітарної допомоги, і щодо допомоги, спрямованої на відновлення", - додав В.Домбровскіс.

Як повідомлялося, В.Домбровскіс анонсував виділення Україні в 2017 році EUR200 млн у вигляді грантів.

"Цього року Європейська Комісія ухвалить рішення щодо нових програм на суму близько EUR200 млн у грантах", - сказав він під час Конференції з питань реформ в Україні в Лондоні.