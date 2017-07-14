Децентралізація в Україні надала можливість усемеро збільшити бюджети розвитку громад

Президент України Петро Порошенко відзначає успіх і позитивні результати децентралізації, вказавши, що левова частка модернізації та фінансування в місцевих громадах відбувається протягом трьох років.

"Левова частка модернізації, фінансування змін у місцевих громадах відбувається саме за останні три роки. Це плоди децентралізації, тому що раніше всі гроші трималися в Києві", - сказав глава держави під час відкриття реконструйованого радіологічного корпусу і нового лабораторного корпусу в Тернополі в п'ятницю, повідомляє прес-служба президента.

Він констатував, що саме завдяки децентралізації усемеро збільшилися бюджети розвитку територіальних громад, зникла необхідність домагатися виділення коштів в органах центральної влади.