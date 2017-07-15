Політика

11:50 15.07.2017

Телефонна розмова лідерів країн "нормандського формату" відбудеться після наступного тижня

Телефонна розмова в "нормандському форматі" президентів України, Росії, Франції та канцлера Німеччини відбудеться найімовірніше після наступного тижня, зазначає міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Ми зараз говоримо про організацію телефонної розмови. З точки зору графіка найімовірніше це буде після наступного тижня. Оскільки наступного тижня це просто складно організувати з логістичної точки зору", - повідомив він в ефірі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", відповідаючи на запитання, коли можуть відбутися найближчі переговори в "нормандському форматі".

За його словами, є домовленість, що це буде серйозна розмова з точки зору фіксації на питаннях безпеки та звільнення заручників. "Як тільки будуть результати телефонної розмови, потім плануватимемо, звичайно, зустрічі, але зустрічі, спрямовані на результат", - наголосив П.Клімкін.

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