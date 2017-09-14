Переговори зі США про надання летального озброєння Україні перейшли в практичну площину - Климпуш-Цинцадзе

Переговори між США та Україною про надання Українській державі летального оборонного озброєння перейшли в практичну площину, заявила віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Я не ставила б конкретних прогнозів щодо того, в який місяць або тиждень ми очікували б такого рішення, але я розумію, що наші переговори переходять у практичну площину", - сказала І.Климпуш-Цинцадзе в інтерв'ю "Голосу Америки", оприлюдненому в четвер.

За її словами, таке рішення є водночас політичним з боку США і важливим практичним кроком для України, який дасть змогу українським військовослужбовцям ефективніше захищати себе.

Віце-прем'єр нагадала, що США вже постачали Україні військове обладнання, яке дозволило зменшити людські втрати.

"Я думаю, що аргумент про збереження життя бійців є найдієвішим", - додала вона.