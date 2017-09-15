Політика

13:20 15.09.2017

Глави МЗС України та Кенії обговорили співпрацю в сферах туризму, сільського господарства і протидії тероризму

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив із міністром закордонних справ і міжнародної торгівлі Кенії Аміною Мохамед (Amina Mohamed) двостороннє співробітництво в сферах туризму, сільського господарства та протидії міжнародному тероризму.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба МЗС України, П.Клімкін провів робочу зустріч з А.Мохамед у рамках участі в Афінському демократичному форумі 14 вересня.

"Під час зустрічі обговорювалася можливість співпраці двох країн у торговельно-економічній (туризм, сільське господарство), освітній, науковій та політико-правовій (протидія міжнародному тероризму) сферах", - зазначено в повідомленні.

Сторони домовилися про продовження комунікацій найближчим часом.

Глава МЗС України також запросив свою кенійську колегу відвідати Україну.

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