Порошенко в Торонто може обговорити роль Канади у врегулюванні конфлікту на Донбасі

Президент України Петро Порошенко під час візиту у Канаду 22-23 вересня може зустрітися з керівництвом країни, щоб обговорити роль Канади в переговорному процесі щодо врегулювання ситуації на Донбасі, повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз готуємо візит президента в Торонто. Президент приїде підтримати українську команду на "Іграх нескорених"... Ми розраховуємо також, що під час візиту буде можливість для офіційних зустрічей із керівництвом Канади. Ми розраховуємо, що йтиметься про роль Канади в переговорному процесі щодо врегулювання конфлікту з Росією, а також що Канада підтримуватиме нас у наших амбіціях з просування в НАТО", – сказав він у кулуарах 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? І що це означає для України?" в Києві у суботу.

А.Шевченко також уточнив, що Україна розраховує на підтримку Канади у 2018 році, коли та буде головувати у Великої сімки (G7: Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія).

За його словами, велику увагу під час візиту буде приділено українській громаді в Торонто. "Торонто – це одна зі столиць української громади в Канаді і ми розраховуємо, що це буде хороша можливість для президента і громади обговорити як можна спільно працювати", – додав посол.

Як повідомлялося, треті "Ігри нескорених" пройдуть в Торонто (Канада) з 24 до 30 вересня. Турнір об'єднає понад 550 поранених бійців із 17 країн, які змагатимуться у 12 адаптивних спортивних дисциплінах.