Вакансії в Кабміні мають бути заповнені, але консультації ще не починалися – Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що вакансії на посади міністрів у Кабінеті Міністрів України мають бути заповнені, але консультації з цього питання ще не почалися.

"Що стосується роботи уряду, його форматування і заповнення вакансій – це питання коаліції, і ми поки що не приступали до консультацій з цього питання, але очевидно, що ті вакансії, які можуть виникнути, – вони мають бути заповнені, тому це питання в рамках коаліції", – сказав він на брифінгу в кулуарах 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? І що це означає для України?" в Києві у суботу.

Прем'єр зазначив, що повідомить, як тільки відповідні консультації розпочнуться.