Опитування громадян семи країн Євросоюзу: 58% підтримують вступ України в НАТО, 48% – членство країни в ЄС

58% європейців підтримують вступ України в НАТО, 48% – вступ України до Європейського Союзу, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного компанією KANTAR PUBLIC на замовлення Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

Під час дослідження були опитані громадяни семи країн Євросоюзу – Німеччини, Франції, Італії, Литви, Великої Британії, Польщі та Нідерландів – за репрезентативною для кожної з країн соціологічною вибіркою (понад 1000 осіб у країні). Результати опитування були представлені в суботу в Києві на пленарному засіданні 14-ї щорічної зустрічі, повідомила прес-служба YES.

Аналогічні дослідження проводилися на замовлення YES в 2005 і 2007 роках. 12 років тому, під час першого з аналогічних опитувань, картина була іншою: за те, щоб Україна стала членом ЄС, виступала більшість – 55% – опитаних європейців.

Згідно з опитуванням-2017, найбільшу підтримку ідея вступу України в ЄС отримала в Литві та Польщі (68% і 67% відповідно), найменшу – в Нідерландах (27%). Рівень підтримки у Франції, Німеччини та Великої Британії – менше половини опитаних.

"Ті, хто виступає проти вступу України в ЄС, аргументують це різними причинами. Третина опитаних вважає, що ЄС на даному етапі свого розвитку не може дозволити собі подальше розширення. І стільки ж (31%) вважають, що прийняття України спровокує економічні проблеми в Євросоюзі", – зазначено в прес-релізі.

40% тих, хто підтримує вступ України в ЄС, вважають головним аргументом те, що Україна є частиною Європи. А 34% прихильників вступу наголошують, що цей крок допоможе посилити демократію в Україні.

Що стосується вступу України в НАТО, тут картина інша. Майже в кожній країні, де проводилося дослідження, більшість виступає за те, щоб прийняти Україну в члени Північноатлантичного альянсу.

"Навіть у Франції та Нідерландах за це виступає 49%, в інших країнах рівень підтримки більший. У Литві та Польщі він досягає 72% і 76% відповідно", – йдеться в прес-релізі.

Головним аргументом на користь інтеграції України в НАТО європейці вважають її протистояння з Росією (40% від кількості тих, хто підтримує вступ). Крім того, 28% вважають, що вступ України в НАТО посилить здатність Європи протистояти російській агресії.

Коментуючи результати опитування, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе сказала, що Україна, по суті, виграє: "Якби це були вибори, то 48-58% – це перемога. 58% відсотків підтримки вступу України в НАТО засвідчує, що європейці відчувають загрозу Росії для своєї країни і мислять стратегічно. Вони розуміють, що їхня безпека підвищиться після вступу України в Альянс".

У свою чергу міністр фінансів України Олександр Данилюк вважає, що є певні фобії, які заважають європейцям сформувати єдину позицію. "Вони не надто оптимістично налаштовані стосовно свого майбутнього. Якщо подивитися на Україну – навпаки, 75% українців підтримують євроінтеграцію. Більшість з цих людей ніколи не були в Європі, вони ідеалізують її, це для них певною мірою міф – що Європа це тільки якість життя, але це і відповідальність, і певні європейські проблеми", – сказав він.

Виконавчий директор Ради з фінансового контролю і управління для Пуерто-Ріко Наталія Яресько вважає, що з цих результатів не слід робити остаточний висновок щодо думки європейців про Україну. "У цих результатах є багато елементів втоми від розширення самого ЄС. Звичайно, є речі, які ми повинні змінити і є завдання для нашого дипломатичного корпусу. Але ми не маємо одразу дійти висновку, що ставлення до України погіршується", – сказала вона.

Президент Польщі (1995-2005), голова Ради YES Олександр Кваснєвський зазначив, що "така зміна сприйняття українського вектора розвитку пов'язана із загальними настроями в Європі, а не з Україною як такою".