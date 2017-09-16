Політика

15:34 16.09.2017

Порошенко 18-21 вересня відвідає США для участі в 72-й сесії Генасамблеї ООН

Президент України Петро Порошенко 18-21 вересня здійснить робочий візит до США для участі в 72-й сесії Генеральної Асамблеї ООН та зустрічей з лідерами низки країн.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, П.Порошенко виступить з промовою під час загальних дебатів Генасамблеї ООН, візьме участь у саміті Ради безпеки ООН з питань миротворчості, заходах високого рівня з питань реформування ООН, а також з питання протидії використанню Інтернету в терористичних цілях.

На полях 72-ї сесії Генасамблеї ООН президент України проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами країн світу, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, П.Порошенко традиційно зустрінеться з лідерами української громади США, представниками кримськотатарських організацій та представниками провідних американських політологічних і ділових кіл.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Опитування громадян семи країн Євросоюзу: 58% підтримують вступ України в НАТО, 48% – членство країни в ЄС

Порошенко зустрінеться з Трампом 21 вересня

Миротворці ООН на Донбасі будуть частково підпорядковані РФ як члену Ради безпеки - Болтон

Глави МЗС України та Кенії обговорили співпрацю в сферах туризму, сільського господарства і протидії тероризму

Введення миротворців ООН на Донбас можливе лише в разі повернення Україною контролю над кордоном

ОСТАННЄ

Порошенко в США обговорить з Трампом співробітництво у сфері безпеки, ситуацію на Донбасі і реформи

Комітет ВР за місяць напрацює новий законопроект про Службу фінрозслідувань – Гройсман

Вакансії в Кабміні мають бути заповнені, але консультації ще не починалися – Гройсман

Порошенко в Торонто може обговорити роль Канади у врегулюванні конфлікту на Донбасі

Україна і Ізраїль проведуть переговори про реадмісію

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на товары для животных на price.ua
РЕКЛАМА