Порошенко 18-21 вересня відвідає США для участі в 72-й сесії Генасамблеї ООН

Президент України Петро Порошенко 18-21 вересня здійснить робочий візит до США для участі в 72-й сесії Генеральної Асамблеї ООН та зустрічей з лідерами низки країн.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, П.Порошенко виступить з промовою під час загальних дебатів Генасамблеї ООН, візьме участь у саміті Ради безпеки ООН з питань миротворчості, заходах високого рівня з питань реформування ООН, а також з питання протидії використанню Інтернету в терористичних цілях.

На полях 72-ї сесії Генасамблеї ООН президент України проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами країн світу, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, П.Порошенко традиційно зустрінеться з лідерами української громади США, представниками кримськотатарських організацій та представниками провідних американських політологічних і ділових кіл.