Порошенко зустрінеться з Трюдо і Фріланд під час візиту в Канаду 22-23 вересня

Під час робочого візиту в Канаду 22-23 вересня президент України Петро Порошенко має намір зустрітися з прем'єром Канади Джастіном Трюдо і главою МЗС Канади Христею Фріланд, а також із представниками українських організацій, повідомляє офіційне інтернет-представництво глави української держави.

"Заплановані зустрічі Президента з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, Міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд та представниками канадських парламентських та ділових кіл. Глава держави візьме участь урочистій церемонії відкриття "Ігор Нескорених", де вперше виступатиме національна збірна України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 20 вересня П.Порошенко візьме участь у роботі Генасамблеї ООН, саміті Ради безпеки ООН, де має намір порушити питання про введення миротворчої місії на Донбас. Після цього президент України і представники українського уряду прибудуть в Торонто (Канада) на церемонію відкриття "Ігор нескорених" 22 вересня.

Треті "Ігри нескорених" (Invictus Games) відбудуться в Торонто з 24 по 30 вересня. Турнір об'єднає понад 550 поранених бійців із 17 країн, які змагатимуться у 12 адаптивних спортивних дисциплінах.