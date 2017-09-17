Політика

13:26 17.09.2017

Порошенко ввів в дію рішення РНБО з пропозиціями до Держбюджету-2018 по обороні

Президент України Петро Порошенко підписав указ №278/2017 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 року "Про пропозиції до проекту закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" зі статтей, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України".

Як повідомляється на сайті глави української держави, відповідним указом глава держави ввів у дію це рішення РНБО. Контроль над його виконанням покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинові

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