Спорт

12:20 26.12.2016

Селезньов перейшов із "Шахтаря" в турецький "Карабюкспор"

Нападник Євген Селезньов покидає донецький "Шахтар" і переходить у турецький клуб "Карабюкспор", повідомляє офіційний сайт українського клубу.

Є.Селезньов народився в Макіївці Донецької області. З 2007 року виступав у складі "Шахтаря", був в оренді у київського "Арсеналу". У липні 2009 року перейшов із "Шахтаря" в "Дніпро". Потім повернувся до "Шахтаря", з яким у сезоні 2011-2012 років виграв чемпіонат і Кубок України. У серпні 2012 року знову повернувся до "Дніпра", підписавши контракт на чотири роки. З цією командою в сезоні 2014-2015 років дійшов до фіналу Ліги Європи.

У лютому 2016 року Є.Селезньов перейшов із "Дніпра" до російської "Кубані". У травні 2016 року після розірвання контракту з "Кубанню" знову повернувся в "Шахтар", підписавши контракт на два роки.

Із 2008 року виступає за національну збірну України з футболу.

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