Спорт

09:42 29.12.2016

Українські гросмейстери Ганна Музичук Василь Іванчук – чемпіони світу зі швидких шахів

Українські шахісти Ганна Музичук Василь Іванчук стали чемпіонами світу з швидких шахів серед жінок та чоловіків відповідно, повідомляє прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Чудові новини! Українці Анна Музичук Василь Іванчук стали чемпіонами світу зі швидких шахів. Щиро вітаю наших переможців", - написав В. Гройсман у середу ввечері на своїй сторінці в Facebook.

Г. Музичук – українська шахістка, гросмейстер (2012). Чемпіонка світу (2010) серед дівчат до 20 років. Чемпіонка світу з бліцу серед жінок 2014 року. Бронзовий призер особистого чемпіонату Європи (2012). 2-е місце на етапі Гран-прі ФІДЕ в Казані (2012). У складі жіночої збірної України виборола 3-е місце на шаховій Олімпіаді 2014 року.

В. Іванчук – шахіст, гросмейстер, найсильніший шахіст України 90-х років. Переможець Другого командного чемпіонату світу у складі команди СРСР (1989). Переможець П'ятого командного чемпіонату світу у складі команди України (2001). Чемпіон Європи 2004 року, фіналіст чемпіонату світу ФІДЕ 2001-2002 років. Чотириразовий переможець Всесвітніх Шахових Олімпіад: двічі у складі команди СРСР (1988, 1990) та двічі у складі команди України (2004, 2010).

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