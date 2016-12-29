Спорт

16:33 29.12.2016

Легкоатлетом року в Україні знову став призер Олімпіади Бондаренко, тренером - його батько

Найкращим легкоатлетом року в Україні вдруге поспіль став стрибун у висоту Богдан Бондаренко, який на Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро завоював бронзову олімпійську нагороду.

Як повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики, його батько та наставник Віктор Бондаренко став найкращим легкоатлетичним тренером 2016 року.

Найкращою легкоатлеткою 2016 року стала Ольга Земляк, яка на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро посіла сьоме місце у бігу на 400 метрів і була п'ятою в естафеті 4х400 м. Також вона разом з Юлією Олішевською, Аліною Логвіненко, Ольгою Бібік і Тетяною Мельник здобула перемогу в номінації "Команда року". Дівчата в естафеті 4х400 метрів стали п'ятими на Олімпійських іграх і шостими на чемпіонаті Європи в Амстердамі.

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