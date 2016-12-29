Спорт

17:30 29.12.2016

Комісія рекомендує Кабміну призначити держсекретарем Мінспорту керівника ВЦА Комінтернового Немчинова

Комісія з питань вищого корпусу державної служби рекомендує Кабінету Міністрів призначити державним секретарем Міністерства молоді та спорту України керівника військово-цивільної адміністрації сіл Комінтернове, Водяне та Заїченко Донецької області Олега Немчинова.

"Переможцем у нас визнано Олега Миколайовича Немчинова", - сказав член комісії, голова Національного агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко в четвер, оголошуючи результати конкурсу.

О.Немчинов набрав 11,56 бала за результатами конкурсу, інший кандидат, який пройшов у фінал конкурсу, діючий заступник міністра - керівник апарату Микола Даневич набрав 10,33 бала, інші кандидати, які пройшли у фінал, за однією з компетенцій набрали менше за мінімально необхідні 0,5 бала.

За словами К.Ващенка, М.Даневича буде рекомендовано як запасного кандидата на цю посаду. Комісія з питань вищого корпусу державної служби 8 грудня рекомендувала Кабміну призначити повторний конкурс на посаду держсекретаря Мінспорту, оскільки жоден із кандидатів не зміг пройти у фінал конкурсу.

Відбір держсекретаря Мінспорту став останнім серед держсекретарів у 2016 році, отже є запропоновані Кабміну на підставі результатів конкурсу держсекретарі всіх міністерств і держсекретар самого уряду.

ВАЖЛИВЕ

Українські гросмейстери Ганна Музичук Василь Іванчук – чемпіони світу зі швидких шахів

Селезньов перейшов із "Шахтаря" в турецький "Карабюкспор"

Олександр Усик захистив титул чемпіона світу у важкій вазі

Чемпіонат світу-2017 з бобслею перенесли із Сочі через допінговий скандал

"Шахтар" зіграє з іспанською "Сельтою" в 1/16 фіналу Ліги Європи

ОСТАННЄ

Легкоатлетом року в Україні знову став призер Олімпіади Бондаренко, тренером - його батько

Жданов розраховує на 300 млн грн із Фонду регіонального розвитку для спортивної інфраструктури

Оклад спортсменів і тренерів із 2017 року буде 8-12 тис. грн - Жданов

В 1/8 фіналу ЛЧ "Баварія" зіграє з "Арсеналом", а "Барселона" - із "ПСЖ"

Віталій Кличко візьме участь у щорічному з'їзді WBC у США і проведе зустрічі з американськими політиками

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Без срока давности. Прощай, мы улетаем
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Полтава автосалоны
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА