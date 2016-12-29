Комісія рекомендує Кабміну призначити держсекретарем Мінспорту керівника ВЦА Комінтернового Немчинова

Комісія з питань вищого корпусу державної служби рекомендує Кабінету Міністрів призначити державним секретарем Міністерства молоді та спорту України керівника військово-цивільної адміністрації сіл Комінтернове, Водяне та Заїченко Донецької області Олега Немчинова.

"Переможцем у нас визнано Олега Миколайовича Немчинова", - сказав член комісії, голова Національного агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко в четвер, оголошуючи результати конкурсу.

О.Немчинов набрав 11,56 бала за результатами конкурсу, інший кандидат, який пройшов у фінал конкурсу, діючий заступник міністра - керівник апарату Микола Даневич набрав 10,33 бала, інші кандидати, які пройшли у фінал, за однією з компетенцій набрали менше за мінімально необхідні 0,5 бала.

За словами К.Ващенка, М.Даневича буде рекомендовано як запасного кандидата на цю посаду. Комісія з питань вищого корпусу державної служби 8 грудня рекомендувала Кабміну призначити повторний конкурс на посаду держсекретаря Мінспорту, оскільки жоден із кандидатів не зміг пройти у фінал конкурсу.

Відбір держсекретаря Мінспорту став останнім серед держсекретарів у 2016 році, отже є запропоновані Кабміну на підставі результатів конкурсу держсекретарі всіх міністерств і держсекретар самого уряду.