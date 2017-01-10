Спорт

10:21 10.01.2017

ФІФА визнала наставника "Лестера" Раньєрі найкращим тренером 2016 року

Італійського фахівця Клаудіо Раньєрі, який очолює англійський клуб "Лестер", визнано найкращим тренером 2016 року за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Італієць отримав премію під час церемонії, яка відбулася в понеділок у Цюриху.

У сезоні-2015/2016 К.Раньєрі разом із "Лестером" став чемпіоном Англії.

На нагороду також претендували головний тренер "Реалу" Зінедін Зідан та наставник збірної Португалії Фернандо Сантош, який разом зі своєю командою став тріумфатором першості Європи 2016 року.

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