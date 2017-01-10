"Динамо" (Київ) через суд вимагає від НБУ скасувати рішення про списання коштів у Приватбанку

ТОВ "Футбольний клуб "Динамо "Київ" через суд вимагає скасувати рішення комісії Національного банку України від 13 грудня 2016 року, яким товариство визнано пов'язаною особою з націоналізованим ПриватБанком (Дніпро), у зв'язку з чим були списані грошові кошти клубу.

Відповідний позов зареєстровано 28 грудня 2016 року в Окружному адміністративному суді Києва, засідання призначено на 19 січня 2017 року.

Суд, зокрема, зобов'язав НБУ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і ПриватБанк представити документи, на підставі яких списано кошти ФК з рахунків банку.

Раніше видання "Дзеркало тижня" з посиланням на свої дані повідомило, що серед головних постраждалих від примусового списання депозитів у Приватбанку опинилися брати Григорій та Ігор Суркіси, яким підконтрольне "Динамо" (Київ). Газета оцінила їх втрати від списання $200-300 млн.

Крім того, 27 грудня в Окружному адміністративному суді Києва зареєстровано позов ПАТ "Акцент-Банк" (А-Банк, Київ) про скасування того ж рішення комісії НБУ з питань визначення пов'язаних з банком осіб та перевірки операцій банків з такими особами від 13 грудня в частині А-Банку. Засідання суду призначено на 12 січня 2017 року.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) у 2015 році надав чотирьом фізичним особам-резидентам дозвіл на придбання акцій А-банку. При цьому брати Суркіси в серпні-2015 повідомили про намір придбати за 32,2% акцій А-банку кожен, дочка Г. Суркіса Світлана – про придбання 16,1% акцій банку, дочка І. Суркіса Марина – також 16,1% акцій.

Глава НБУ Валерія Гонтарева 19 грудня 2016 року в ефірі телеканалу ICTV заявила, що А-банк пов'язаний з акціонерами Приватбанку.

"А-Банк – це невеликий банк, але він пов'язаний з акціонерами Приватбанку... Він пов'язана особа з ПриватБанком. Ми вам покажемо, яким чином, у нас є інформація", - сказала вона.

Водночас у прес-службі ФК "Динамо" (Київ) заявили, що команда продовжує працювати з ПриватБанком в звичайному режимі і клуб не має проблеми у здійсненні своєї діяльності.

"Ніяких проблем з обслуговуванням рахунків не було, якщо не рахувати кількох перших днів після оголошення про націоналізацію Приватбанку. Наголошуємо, що ФК "Динамо" (Київ) має повне та взаємне розуміння щодо всіх питань як з адміністрацією Приватбанку, так і з керівництвом Національного банку України", - зазначено в заяві на сайті клубу у вівторок.

Структури братів Суркісів і одного з екс-співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського є бізнес-партнерами, зокрема, вони є співвласниками низки обленерго.