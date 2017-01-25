Спорт

17:15 25.01.2017

Болта позбавили "золота" естафети Олімпіади-2008

Міжнародний олімпійський комітет під час повторної перевірки допінг-проб Олімпіади 2008 року в Пекіні виявив в аналізах ямайця Несті Картера заборонену речовину, позбавивши його і трьох його співвітчизників золотої медалі в естафеті 4Х100 метрів, повідомляє прес-служба Міжнародного олімпійського комітету.

"Н.Картер, який виграв чоловічу естафету 4х100 метрів, дискваліфікований з Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року. Повторний аналіз зразків дав позитивний результат на заборонену речовину метилгексанамин", - йдеться в заяві МОК.

Згідно з рішенням організації, результат всієї команди анульований, а четверо бігунів мають повернути свої золоті медалі.

Серед покараних і Усейн Болт, який позбувся однієї з дев'яти своїх золотих медалей Олімпіад.

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