Болта позбавили "золота" естафети Олімпіади-2008

Міжнародний олімпійський комітет під час повторної перевірки допінг-проб Олімпіади 2008 року в Пекіні виявив в аналізах ямайця Несті Картера заборонену речовину, позбавивши його і трьох його співвітчизників золотої медалі в естафеті 4Х100 метрів, повідомляє прес-служба Міжнародного олімпійського комітету.

"Н.Картер, який виграв чоловічу естафету 4х100 метрів, дискваліфікований з Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року. Повторний аналіз зразків дав позитивний результат на заборонену речовину метилгексанамин", - йдеться в заяві МОК.

Згідно з рішенням організації, результат всієї команди анульований, а четверо бігунів мають повернути свої золоті медалі.

Серед покараних і Усейн Болт, який позбувся однієї з дев'яти своїх золотих медалей Олімпіад.