Українка Юлія Джима взяла "срібло" в перегонах переслідування на ЧЄ з біатлону

Українська біатлоністка Юлія Джима завоювала срібну медаль на чемпіонаті Європи у перегонах переслідування (10 км) в суботу в Чехії.

Вона поступилася першим місцем росіянці Ірині Старих, яка за підсумками спринту, що відбувся напередодні, стартувала третьою і, не допустивши жодного промаху, перетнула фініш через 30 хвилин 4,4 секунди після початку перегонів.

Переможниця спринту Ю.Джима програла російській спортсменці 19,8 секунди, зробивши два неточних постріли.

Третє місце посіла також росіянка Світлана Слєпцова (срібний призер спринту). Своїй співвітчизниці вона програла 32,1 секунди з одним промахом.