Спорт

18:15 02.02.2017

ФФУ звернеться до ФІФА та іспанської федерації для вирішення ситуації навколо Зозулі

Федерація футболу України звернеться до ФІФА та Іспанської футбольної федерації з проханням втрутитися в ситуацію навколо нападника збірної України та іспанського клубу "Бетіс" Романа Зозулі, повідомив президент ФФУ Андрій Павелко.

"Я знайомий з Романом Зозулею давно і точно знаю, що він не є неонацистом, як це стверджують окремі уболівальники мадридського "Райо Вальєкано". Також я знаю, що Зозуля, як справжній патріот, допомагав і допомагає нашим військовим, які стримують атаки російських терористів у зоні АТО. Так роблять усі громадяни України", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Президент ФФУ зазначив, що тепер гравець національної збірної України в наступні півроку може взагалі залишитися поза футболом. "Ситуація просто кричуща: іспанські прибічники російських терористів ламають кар'єру українську футболісту. Це абсурд! Наше завдання - допомогти Зозулі, щоб він не пропустив цього сезону і не втрачав форми. ФФУ вже готує звернення до керівництва ФІФА та іспанської федерації футболу з проханням втрутитися і допомогти нашому гравцеві. Також ми сподіваємося на сприяння у вирішенні цієї проблеми Посольства України в Іспанії. Із Романом ми підтримуємо постійний зв'язок і надаватимемо йому всіляку допомогу", - наголосив він.

В українського футболіста виникли труднощі після того, як клуб віддав його в оренду іншій іспанській команді "Райо Вальєкано". Проти цього виступили вболівальники "Райо Вальєкано", які звинуватили українця в прихильності до неонацизму. Тому в день підписання контракту Р.Зозуля повернувся до Севільї в розташування "Бетіса".

На офіційному сайті "Бетіса" в четвер з'явилося повідомлення, що трансфер Р.Зозулі в "Райо Вальєкано" було оформлено 31 січня, і він є гравцем мадридського клубу до 30 червня 2017 року. Заради безпеки гравця "Райо" відпустив його до Севільї, щоб він поки що тренувався з "Бетісом". У "Бетісі" сподіваються, що нинішню ситуацію буде вирішено якнайшвидше, і вважають, що вона "несправедливо завдала шкоди образу та іміджу" українського футболіста.

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