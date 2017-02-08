Спорт

18:24 08.02.2017

Генконсульство в Мюнхені вимагало вибачень від ФК "Баварія" за образливий банер на адресу Зозулі

Генеральне консульство України в Мюнхені засудило прояви неповаги та безпідставних звинувачень з боку фанатів футбольного клубу "Баварія" (Мюнхен) на адресу українського футболіста Романа Зозулі під час матчу Кубка Німеччини "Баварія" - "Вольфсбург" 7 лютого.

"Ми адресуємо правління ФК "Баварія" відповідний лист з вимогою реакції і вибачень від клубу! Особливо дивно сприймати такі дії на території Баварії, враховуючи історичні факти, які пов'язують цей регіон із зародженням і розвитком одного з найжахливіших нацистських режимів світу! Футбол – це не місце для проявів ксенофобії та нетерпимості!", - написав на своїй сторінці в Facebook в середу генконсул України в Мюнхені Вадим Костюк.

На матчі "Баварія" – "Вольфсбург" вболівальники мюнхенського клубу вивісили на трибунах банер зі звинуваченнями Р. Зозулі в нацизмі.

Як повідомлялося, у Р. Зозулі виникли труднощі після того, як його нинішній клуб "Бетіс" віддав його в оренду іншій іспанській команді "Райо Вальєкано". Проти цього виступили вболівальники "Райо Вальєкано", які звинуватили українця в прихильності неонацизму. Тому в день підписання контракту Р. Зозуля повернувся до Севільї в розташування "Бетіса".

На офіційному сайті "Бетіса" в четвер з'явилося повідомлення, що трансфер Р. Зозулі в "Райо Вальєкано" був оформлений 31 січня і він є гравцем мадридського клубу до 30 червня 2017 року. Заради безпеки гравця "Райо" відпустив його в Севілью, щоб він поки що тренувався з "Бетісом". У "Бетісі" сподіваються, що ситуацію буде вирішено якомога швидше, і вважають, що вона "несправедливо завдала шкоди образу і іміджу" українського футболіста.

Наразі Р. Зозуля повернувся в розташування "Бетіса". Футболіст і його представники займаються вирішенням ситуації та шукають варіантів, яким чином футболіст продовжуватиме свою подальшу кар'єру.

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