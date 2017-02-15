Гендиректор "Шахтара" спростував інформацію про закриття бази клубу в Донецьку

Генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін спростовує інформацію про припинення функціонування спортивно-тренувальної бази клубу "Кірша" в Донецьку і звільнення всіх співробітників.

"Це не відповідає дійсності. На СТБ "Кірша", як і раніше, працюють наші співробітники, всі технічні системи бази підтримуються в робочому стані. Щойно з'явиться можливість повернення першої команди і академії в Донецьк, в короткі терміни будуть виконані необхідні роботи, що надають можливість відновити повноцінний тренувальний процес. База перебуває під охороною клубу, на її території працюють виключно співробітники ФК "Шахтар". Все інше, повторююсь, брехня і фантазії деяких журналістів, які видають бажане за дійсне", - написав він на своїй сторінці у Facebook, коментуючи інформацію в ЗМІ.

У середу сайт "Чемпіон" повідомив, що СТБ "Кірша" закрито, і з січня 2017 року всі її працівники звільнені. Також, згідно з інформацією видання, все цінне обладнання з бази було перевезено на стадіон "Донбас Арена", а після вивезення цінних речей в одне з приміщень бази заїхав батальйон так званих "ополченців" з ДНР.