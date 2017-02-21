Спорт

13:33 21.02.2017

Олега Немчинова призначено держсекретарем Мінспорту України

Кабінет Міністрів призначив державним секретарем Міністерства молоді та спорту України Олега Немчинова.

"Було призначено державного секретаря в Мінспорту", - повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко журналістам після засідання уряду у вівторок, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Раніше О.Немчинов обіймав посаду керівника військово-цивільної адміністрації сіл Комінтернове, Водяне та Заїченко Донецької області.

29 грудня 2016 року Комісія з питань вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету Міністрів призначити на посаду держсекретаря Мінспорту, яка з 1 січня 2017 року замінила посаду заступника міністра, О.Немчинова.

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