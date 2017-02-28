"Динамо" віддало бразильця Мораеса в оренду китайському клуб

Нападник київського "Динамо" Жуніор Мораес на правах оренди до завершення сезону 2016-2017 років виступатиме за китайський клуб Тяньцзінь Цюаньцзянь", повідомляє офіційний сайт українського клубу.

29-річний Ж. Мораес є гравцем "Динамо" з травня 2015 року, куди перейшов з донецького "Металурга", за який грав до цього протягом кількох сезонів.

До теперішнього часу з 10 голами бразилець був кращим бомбардиром чемпіонату України і своєї команди.

За підсумками сезону 2016 року "Тяньцзінь Цюаньцзянь" став переможцем першої ліги чемпіонату Китаю і новий сезон 4 березня розпочне в Суперлізі.

Цей клуб останнім часом був дуже помітний на трансферному ринку, підписавши бразильця Алешандре Пато з "Вільярреала" і бельгійця Акселя Вітселя з "Зеніту". Головним тренером "Тяньцзінь Цюаньцзянь" є відомий у минулому італійський футболіст Фабіо Каннаваро.