Спорт

15:10 03.03.2017

Китаянка Тань Чжуньї виграла жіночий ЧС із шахів, перегравши українку Музичук

Китайська шахістка Тань Чжуньї виборола звання чемпіонки світу з шахів.

У фіналі турніру, який відбувся в Ірані, вона подолала представницю України Ганну Музичук, вирвавши перемогу на тай-брейку - 1,5: 0,5. Таким чином, Т.Чжуньї стала 16-ю чемпіонкою світу з шахів.

Що стосується Г.Музичук, то в півфіналі вона здобула перемогу над росіянкою Олександрою Костенюк.

Сестра Г.Музичук, Марія - 15-та чемпіонка світу з шахів. Вона виграла чемпіонат світу в 2015 році, а через рік поступилася титулом.

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