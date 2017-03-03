Китаянка Тань Чжуньї виграла жіночий ЧС із шахів, перегравши українку Музичук
Китайська шахістка Тань Чжуньї виборола звання чемпіонки світу з шахів.
У фіналі турніру, який відбувся в Ірані, вона подолала представницю України Ганну Музичук, вирвавши перемогу на тай-брейку - 1,5: 0,5. Таким чином, Т.Чжуньї стала 16-ю чемпіонкою світу з шахів.
Що стосується Г.Музичук, то в півфіналі вона здобула перемогу над росіянкою Олександрою Костенюк.
Сестра Г.Музичук, Марія - 15-та чемпіонка світу з шахів. Вона виграла чемпіонат світу в 2015 році, а через рік поступилася титулом.