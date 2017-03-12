Київське "Динамо" програло "Зірці" в чемпіонаті України

Київське "Динамо" програло з рахунком 0:2 "Зірці" з Кропивницького у 21-му турі чемпіонату України з футболу.

Рахунок у матчі ударом зі штрафного на 34-й хвилині відкрив захисник господарів поля Андрій Бацула. А на 71-й хвилині ще один точний удар зі штрафного виконав півзахисник Павло Полегенько.

У разі перемоги "Шахтаря" в останньому матчі туру над "Зорею" відрив між першою і другою командою чемпіонату може збільшитися до 16 очок на користь "гірників".

Як відомо, чемпіонат України, в якому в цьому сезоні беруть участь 12 клубів, проходить за новою системою у два етапи. Перший етап – 2 кола, буде проведено в 22 тури. За його підсумками формуються 2 групи по 6 команд, які 1 квітня почнуть другу частину турніру. При цьому спортивні показники, отримані на першому етапі змагань, зберігаються.

У групі 1 (місця з 1-го по 6-те) визначатиметься чемпіон України та команди-учасниці єврокубків. У групі 2 (місця з 7-го по 12-е) визначаться команди, які залишають прем'єр-лігу (посіли 11 і 12 місця).