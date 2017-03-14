Мінспорту затвердило нормативи для проведення щорічного оцінювання фізпідготовленості населення

Міністерство молоді та спорту України затвердило тести й нормативи для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України, обов'язкового для учнів, студентів і військовослужбовців.

Згідно з повідомленням прес-служби міністерства, щорічне оцінювання фізичної підготовленості населення України передбачає виконання особами різної статі й віку комплексу тестів і нормативів для визначення рівня їхньої фізпідготовленості.

Проведення тестування для учнівської та студентської молоді навчальних закладів усіх типів незалежно від форми власності, особового складу Збройних сил України й інших військових формувань, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб обов'язкове. Тестування громадян України, іноземців і осіб без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, відбувається на добровільних засадах.

Система тестування для категорій учасників складається за видами тестів на витривалість, силу, швидкість, спритність, гнучкість, а за результатами тестування оцінювання проводиться за чотирма рівнями фізичної підготовленості: високий, достатній, середній, низький.

У повідомленні зазначено, що починаючи з 2017 р. проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України стане головним показником системи контролю стану фізичного розвитку та здоров'я населення України, сприятиме формуванню в населення України потреби в руховій активності, формуванню здорового способу життя, патріотизму та національної свідомості населення України.

Нормативами, зокрема, передбачено, що діти віком 10 років з високим рівнем фізпідготовленості мають пробігти дистанцію 30 м за 5,6 секунд (хлопчики) і 5,9 секунд (дівчатка). Хлопчики також мають підтягнутися на поперечині 6 разів, а дівчатка - 11 разів віджатися. 17-річні з високим рівнем фізпідготовленості мають пробігти 100 м за 13,6 секунд (хлопчики) і 15 секунд (дівчатка). Крім того, хлопчики мають пробігти 3 км за 13,3 хвилин, дівчатка 2 км - за 9,5 хвилин, також хлопчикам необхідно підтягнутися на поперечині 13 разів, а дівчатка мають 22 рази віджатися.