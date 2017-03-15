МЗС рекомендує українцям, які мають намір поїхати до Загреба на футбольний матч, бути уважнішими до законів Хорватії

У Міністерстві закордонних справ України рекомендують українцям, які планують відвідати футбольний матч у Загребі між національними збірними командами України і Хорватії, бути уважними до дотримання місцевого законодавства.

"У зв'язку з проведенням 24 березня 2017 року в м. Загреб відбіркового футбольного матчу Чемпіонату світу між національними збірними командами України та Хорватії очікується прибуття великої кількості українських уболівальників. У зв'язку з цим рекомендуємо громадянам України бути особливо уважними під час відвідування м. Загреб та дотримуватися правил поведінки і законодавства Республіки Хорватія", - йдеться в повідомленні МЗС в соцмережі ВКонтакті.

У зовнішньополітичному відомстві уточнили, що відповідно до норм законодавства Хорватії іноземець під час короткострокового перебування в країні зобов'язаний зареєструвати місце свого проживання протягом двох днів із моменту в'їзду, або в разі зміни місця проживання. Відповідні заяви мають бути подані до відділу поліції за місцем розташування житла (апартаменти, готель тощо), де житиме іноземець.

У МЗС попередили, що порушення режиму реєстрації місця проживання на території Хорватії спричиняє накладання штрафу.

Крім того, дипломати нагадали, що у випадках потрапляння в надзвичайні ситуації, загрози життю та здоров'ю громадянам України слід невідкладно звертатися на гарячу лінію посольства України в Республіці Хорватія за телефоном +385916051010, e-mail: emb_hr@mfa.gov.ua або на цілодобову гарячу лінію МЗС України + 380442381657, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.