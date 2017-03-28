Спорт

09:14 28.03.2017

УЄФА виділить EUR1 млн для Кримської федерації футболу і EUR1 млн гумдопомоги для дітей, які займаються футболом у Криму

УЄФА виділить EUR1 млн на Кримську федерацію футболу, що перебуває у складі Федерації футболу України (ФФУ), і ще EUR1 млн гуманітарної допомоги для дітей, які займаються футболом в окупованому Криму, повідомив президент ФФУ Андрій Павелко.

"Питання розвитку футболу в Криму не можна сприймати однобоко, тому що в Криму живуть наші діти, наші юні футболісти, і впевнений, що через якийсь невеликий час окупація Криму припиниться, окупанти підуть з Криму, і там залишаться наші юні футболісти, які не повинні втратити цей час", - сказав А. Павелко на зустрічі з журналістами в понеділок у Києві.

Він зазначив, що під час зустрічей із представниками УЄФА було прийнято рішення для розвитку футболу в Криму виділити EUR1 млн Кримської федерації футболу, яка функціонує у складі ФФУ, і ще EUR1 млн у вигляді футбольних м'ячів, спортивної форми для дітей, які займаються футболом на окупованому півострові.

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