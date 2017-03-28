Спорт

18:29 28.03.2017

Бразилець Даніло Сілва покидає київське "Динамо"

Бразильський захисник Даніло Сілва покидає київський футбольний клуб "Динамо" після семи років виступів в українській команді.

"Захисник Даніло Сілва після семи років, проведених у "Динамо", завершує кар'єру в клубі. Футболіст отримав статус вільного агента і повертається до Бразилії", - повідомляє у вівторок офіційний сайт київського клубу.

Д.Сілва перейшов до "Динамо" в лютому 2010 року з бразильського "Інтернасьйонала". За час виступів у Києві став дворазовим чемпіоном України, дворазовим володарем Кубка України, володарем Суперкубка України.

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