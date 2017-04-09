Спорт

12:55 09.04.2017

Порошенко привітав українських боксерів із перемогами

Президент України Петро Порошенко привітав українських боксерів Олександра Усика, Олександра Гвоздика і Василя Ломаченка з перемогами в поєдинках на вечорі українського боксу в Оксон-Хіллі (США).

Щойно подзвонив нашим переможцям. Переказав вітання від кожного українця, який сьогодні вболівав за них у цю надзвичайно успішну ніч для українського боксу. Ваші успіхи надихають усіх нас! Особисто вболівав за кожного. Пишаюся, що український гімн сьогодні тричі лунав на честь наших перемог!" - свідчить повідомлення на офіційній сторінці П.Порошенка у Фейсбук.

Як повідомлялося, українські боксери Олександр Усик, Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик здобули перемоги над своїми суперниками на вечорі українського боксу в місті Оксон-Хілл (США) і захистили свої чемпіонські титули.

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