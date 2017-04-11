«Арсенал» в четвертий раз поспіль пропустив три голи у виїзному матчі

«Арсенал» пропустив у виїзному матчі чемпіонату Англії три голи в четвертий раз поспіль. Раніше команда Арсена Венгера поступилася з однаковим рахунком 1: 3 «Челсі», «Ліверпулю» та «Вест Бромвіч».

Перший тайм цього матчу завершився з рахунком 1: 0. Єдиний гол на 18-й хвилині забив Андрос Таунсенд.

У другому таймі у складі «Кристал Пелас» відзначилися Йоан Кабай і Лука Мілівоєвіч. «Крістал Пелас» міг перемогти і з більшим рахунком, але після удару Бентеке на останніх хвилинах м'яч з порожніх воріт виніс захисник.

Після цієї поразки «Арсенал» залишився на шостому місці в таблиці. Від четвертого місця, яке дає право на потрапляння в Лігу чемпіонів, «Канонірів» відділяє сім очок. В останніх турах «Арсенал» в тому числі зіграє з «Манчестер Юнайтед», «Лестером» і «Тоттенхемом».