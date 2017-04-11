Спорт

01:29 11.04.2017

«Арсенал» в четвертий раз поспіль пропустив три голи у виїзному матчі

«Арсенал» пропустив у виїзному матчі чемпіонату Англії три голи в четвертий раз поспіль. Раніше команда Арсена Венгера поступилася з однаковим рахунком 1: 3 «Челсі», «Ліверпулю» та «Вест Бромвіч».

Перший тайм цього матчу завершився з рахунком 1: 0. Єдиний гол на 18-й хвилині забив Андрос Таунсенд.

У другому таймі у складі «Кристал Пелас» відзначилися Йоан Кабай і Лука Мілівоєвіч. «Крістал Пелас» міг перемогти і з більшим рахунком, але після удару Бентеке на останніх хвилинах м'яч з порожніх воріт виніс захисник.

Після цієї поразки «Арсенал» залишився на шостому місці в таблиці. Від четвертого місця, яке дає право на потрапляння в Лігу чемпіонів, «Канонірів» відділяє сім очок. В останніх турах «Арсенал» в тому числі зіграє з «Манчестер Юнайтед», «Лестером» і «Тоттенхемом».

ВАЖЛИВЕ

Українка посіла місце на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Українські боксери здобули три перемоги в США і обстояли три чемпіонські титули

Українка Наталія Морквич узяла золото на етапі Кубка світу з фехтування серед паралімпійців

Олег Верняєв завоював золото на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики

Київське "Динамо" програло "Зірці" в чемпіонаті України

ОСТАННЄ

Порошенко привітав українських боксерів із перемогами

Бразилець Даніло Сілва покидає київське "Динамо"

УЄФА виділить EUR1 млн для Кримської федерації футболу і EUR1 млн гумдопомоги для дітей, які займаються футболом у Криму

Мінспорту розробляє механізм погашення заборгованості НСК "Олімпійський"

МЗС рекомендує українцям, які мають намір поїхати до Загреба на футбольний матч, бути уважнішими до законів Хорватії

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Лампочки и аксессуары на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА