Спорт

11:18 12.04.2017

Україна пробилася на Євро-2018 з футзалу

Збірна України з футзалу пробилася на чемпіонат Європи 2018 року, який відбудеться у Словенії.

У вирішальному матчі відбірного етапу українці здобули вольову перемогу над Хорватією з рахунком 2:1.

До цього обидві команди йшли з максимальними показниками після двох ігор, але у хорватів була перевага в різниці забитих і пропущених м'ячів. Україна обіграла спочатку Бельгію з рахунком 1:0, а потім Чорногорію - 4:2. Хорватія в першому матчі розгромила Чорногорію 4:0, а потім переграла Бельгію з рахунком 6:1.

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