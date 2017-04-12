Україна пробилася на Євро-2018 з футзалу

Збірна України з футзалу пробилася на чемпіонат Європи 2018 року, який відбудеться у Словенії.

У вирішальному матчі відбірного етапу українці здобули вольову перемогу над Хорватією з рахунком 2:1.

До цього обидві команди йшли з максимальними показниками після двох ігор, але у хорватів була перевага в різниці забитих і пропущених м'ячів. Україна обіграла спочатку Бельгію з рахунком 1:0, а потім Чорногорію - 4:2. Хорватія в першому матчі розгромила Чорногорію 4:0, а потім переграла Бельгію з рахунком 6:1.