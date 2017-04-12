ВР розширила перелік спортивних об'єктів і заходів, що фінансуються з місцевих бюджетів

Верховна Рада України розширила перелік спортивних об'єктів і заходів, які фінансуються з місцевих бюджетів.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за закон про внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України, що стосується фінансування сфери фізичної культури і спорту (№ 2223-а), проголосувало 233 народних депутата.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, закон вносить до Бюджетного кодексу норму, згідно з якою з коштів бюджету АР Крим та обласних бюджетів відтепер фінансуються витрати на утримання шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів фізичного здоров'я населення АР Крим і обласного значення, штатних спортивних команд резервного спорту.

Відповідно до закону з місцевих бюджетів фінансується також підготовка збірних команд регіонів до участі в спортивних змаганнях державного рівня і утримання спортивних споруд республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення.