У Кремінній після реконструкції відкрився фізкультурний центр для олімпійців та паралімпійців

Президент України Петро Порошенко взяв участь у відкритті після реконструкції обласного фізкультурного центру "Олімп" у м. Кремінна Луганської області, де тренуються українські олімпійці та паралімпійці.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, П.Порошенко оглянув новозбудований плавальний басейн та зал важкої атлетики, а також поспілкувався зі спортсменами.

Президент наголосив, що держава робить усе можливе для підтримки спортсменів, зокрема тих, хто вимушений був виїхати з окупованих територій. "Щойно відкрили обласний фізкультурний центр "Олімп". Спорт - найкраща медична страховка, найнадійніший захист від хвороб. Здоров'я людей - велика цінність держави", - зазначив П.Порошенко.

За його словами, ще рік тому на місці нового сучасного басейну був лише котлован.

З квітня 2015 року в Луганському обласному фізкультурному центрі "Олімп" за рахунок коштів обласного бюджету здійснюється будівництво та часткова реконструкція плавального басейну, будівництво адміністративно-побутових приміщень. Зокрема, збудовано басейн розміром 25х16 метрів, завглибшки 1,85 м, душові кабіни, санвузол, кімнату для тренерів, роздягальні та вестибюль.

У фізкультурному центрі також збудовано сучасний зал важкої атлетики, який включає шість помостів, роздягальню, душову, санвузол, тренерську кімнату. Крім того, відновлено спортивний майданчик із покриттям зі штучної спортивної трави для ігрових видів спорту.

За ініціативи керівництва області було ухвалено рішення модернізувати центр "Олімп" у повноцінну базу олімпійської та паралімпійської підготовки спортсменів.