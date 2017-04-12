Спорт

23:54 12.04.2017

"Реал" переміг "Баварію" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Футболісти мадридського "Реала" здобули перемогу над мюнхенською "Баварією" в першій зустрічі стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Рахунок матчу, що пройшов в Мюнхені, - 2: 1 на користь "Реала".

На 25-й хвилині Артуро Відаль вивів "Баварію" вперед. На першій компенсованій до першого тайму хвилині він же міг подвоїти рахунок, але не реалізував пенальті. У другому таймі два м'ячі забив футболіст "Реала" Кріштіану Роналду - на 47-й і 77-й хвилинах. І тепер він довів число своїх голів у єврокубках до 100 - досягнення, раніше ніким не підкорене. 16 з цих голів він провів, виступаючи за англійський "Манчестер Юнайтед", 84 - за "Реал".

"Баварія" догравала матч у меншості. На 61-й хвилині другу жовту картку отримав Хаві Мартінес.

В іншому матчі ігрового вечора мадридський "Атлетіко" на своєму полі виграв у англійського "Лестера" - 1: 0. Автор голу - Антуан Грізманн. На 28-й хвилині він реалізував пенальті.

Матчі у відповідь в цих парах відбудуться 18 квітня.

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