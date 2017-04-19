Спорт

09:02 19.04.2017

"Атлетіко" став першим півфіналістом Ліги чемпіонів УЄФА

Футболісти мадридського "Атлетіко" завоювали путівку в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

У чвертьфіналі змагання іспанський клуб за сумою двох зустрічей здолав англійську команду "Лестер".

Матч-відповідь пройшов в Англії і завершився внічию - 1: 1.

На 26-й хвилині Сауль вивів "Атлетіко" вперед, на 61 - Джеймі Варді зрівняв рахунок. Підсумковий результат виявився на руку іспанському клубу, який виграв першу зустріч з рахунком 1: 0.

Таким чином, "Атлетіко" став першим півфіналістом турніру.

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