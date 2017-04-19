ФК "Реал" вийшов в півфінал Ліги чемпіонів УЄФА, перемігши за сумою двох зустрічей "Баварію"

Мадридський футбольний клуб "Реал" завоював путівку в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, перемігши в матчі-відповіді чвертьфіналу "Баварію" (Мюнхен) з рахунком 4: 2.

Для виявлення переможця в цій парі був потрібен додатковий. Основний час матчу-відповіді, що пройшла в Мадриді в ніч на середу, завершилося перемогою "Баварії" - 2: 1. У першому матчі з аналогічним рахунком переміг "Реал".

Рахунок в Мадриді був відкритий на 53-й хвилині, коли футболіст "Баварії" Роберт Левандовскі реалізував пенальті. На 76-й хвилині Кріштіану Роналду зрівняв рахунок, але вже через хвилину його партнер по "Реалу" Серхіо Рамос вразив ворота своєї команди і вивів суперника вперед.

За шість хвилин до закінчення другого тайму "Баварія" залишилася в меншості: другу жовту картку отримав Артуро Відаль.

У додатковий час "Реал" провів три голи - на 104-й і 109-й хвилинах відзначився Кріштіану Роналду, на 112-й - Марко Ансенсіо.