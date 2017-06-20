Спорт

12:34 20.06.2017

РФ ввела норму щодо обов'язкової реєстрації іноземців під час Кубка конфедерацій-2017 і ЧС з футболу в 2018 році

Російська Федерація ввела обов'язкову норму про постановку на облік іноземців, які прибувають на територію міст Казань, Москва, Санкт-Петербург, Сочі в період з 1 червня по 12 липня поточного року під час проведення Кубка конфедерацій-2017, протягом доби з моменту їх прибуття, вказує департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Крім того, ця норма буде діяти і під час проведення в РФ чемпіонату світу з футболу в 2018 році.

"Таким чином, громадяни України, які планують поїздки до Російської Федерації в зазначений період 2017 року та з 25 травня по 25 липня 2018 року - в міста Волгоград, Єкатеринбург, Казань, Калінінград, Москва, Нижній Новгород, Ростов-на-Дону, Самара , Санкт-Петербург, Саранськ, Сочі, повинні зареєструватися протягом доби за місцем прибуття в відповідних територіальних органах Міністерства внутрішніх справ РФ", - зазначено в повідомленні департаменту консульської служби МЗС на сторінці в "Фейсбуці" у вівторок.

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