Глава МОК оголосив про підготовку санкцій проти Росії

Томас Бах сподівається, що обмежувальні заходи проти Росії будуть введені до жовтня. Не можна просто забути того, що сталося в Сочі, сказав він.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах (Thomas Bach) заявив, що проти Росії будуть введені санкції за використання допінгу на Олімпіаді 2014 року в Сочі.

"У нас склалося враження, що деякі люди в Росії думають, ніби плануючи рішення проблем в майбутньому, минуле забудеться", - сказав Бах в інтерв'ю газеті The New York Times в середу, 21 червня. "Не можна просто забути того, що сталося в Сочі. Ми ясно дали зрозуміти, що за минуле - за те, що там сталося - потрібно ввести санкції", - підкреслив він.

Глава МОК не став давати оцінку тому, наскільки серйозними будуть обмежувальні заходи, заявивши, що дві олімпійські комісії поки вивчають випадки порушення антидопінгового законодавства росіянами. Бах висловив надію, що санкції будуть введені до жовтня 2017 року, принаймні, до початку кваліфікаційного етапу зимових Олімпійскійх ігор 2018 року в Пхенчхані.

Бах анонсував санкції щодо Росії в кінці грудня 2016 року. Тоді ж він заявив про розширення роботи Макларена і про те, що будуть перевірені ще раз всі 254 проби російських спортсменів, взяті на Олімпіаді в Сочі 2014 року, а також всі спроби російських атлетів, які брали участь в Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.

Згідно другої частини доповіді Макларена про допінг в Росії, представленої 9 грудня 2016 року, більше тисячі російських спортсменів в 30 видах спорту були причетні до маніпуляцій з позитивними допінг-пробами.