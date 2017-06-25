Спорт

09:32 25.06.2017

Порошенко привітав українських боксерів з перемогою в чемпіонаті Європи

Президент України Петро Порошенко привітав українських боксерів з перемогою на чемпіонаті Європи, який відбувся з 16 до 24 червня в Харкові.

"Збірна України з боксу перемогла на чемпіонаті Європи, який відбувся в Харкові. Вітаю золотих медалістів - Юрія Шестака, Віктора Вихриста, Олександра Хижняка. Дякую Харківській ОДА та Федерації боксу за блискучу організацію турніру", - написав він на своїй сторінці в "Фейсбуці" в суботу ввечері.

Загалом боксери збірної України завоювали три золоті, одну срібну і дві бронзові нагороди за підсумками чемпіонату Європи, що проходив з 16 до 24 червня в Харкові.

"Чемпіонами Європи стали Ю.Шестак (категорія до 60 кг), В.Вихрист (категорія понад 90 кг) і Олександр Хижняк (до 75 кг). Срібну нагороду виграв Микола Буценко", - йдеться в повідомленні на сайті Громадське.юа в суботу.

Бронзовими призерами в складі української збірної стали Дмитро Замотаєв (до 52 кг) та Євген Барабанов (до 69 кг).

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