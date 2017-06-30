Спорт

15:14 30.06.2017

"Динамо" продало марокканця Юнеса Беланду до "Галатасарая"

Київське "Динамо" продало марокканського півзахисника Юнеса Беланду до турецького "Галатасарая" за EUR8 млн, повідомляє офіційний сайт стамбульського клубу.

27-річний футболіст підписав зі своїм новим клубом контракт на 4 роки та отримуватиме EUR3,35 млн на рік.

Крім того, за кожне потрапляння "Галатасарая" в груповий етап Ліги чемпіонів у період з сезону 2018-2019 років до сезону 2021-2022 років "Динамо" отримає по EUR500 тис. За кожну участь турецького клубу в груповому етапі Ліги Європи в цей період - по EUR250 тис.

Ю.Беланда перейшов до "Динамо" в червні 2013 року з французького "Монпельє". За два з половиною сезони провів за український клуб 88 матчів, забив 11 голів. У складі киян двічі став чемпіоном України, володарем Кубка України.

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