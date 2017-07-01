На матч Україна-Туреччина в Харкові планують продаж квитків за документами

Квитки на матч відбірного турніру ЧС-2018 між збірними України та Туреччини, який відбудеться 2 вересня у Харкові, планують продавати за документами, а при вході на стадіон здійснювати перевірку особи.

"Йдеться не про паспортний контроль, як про це пишуть деякі ЗМІ, а про продаж квитків за документами і перевірку безпосередньо при вході на стадіон, чи справді власник квитка купував його сам. З'ясувати це можна під час перевірки не лише паспорта, а й інших документів: військового, студентського квитка або водійського посвідчення. Іншими словами, суть ініціативи зводиться до простої звірки імені, зазначеного у квитку, з документом, що посвідчує особу вболівальника", - розповів президент Асоціації вболівальників України Олександр Глущенко, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Таким чином, він роз'яснив ініціативу, яка обговорювалася на першому засіданні наглядової ради ФФУ з питань розповсюдження квитків.

О.Глущенко наголосив, що цей захід буде застосовуватися тільки щодо матчу Україна-Туреччина. Це, по-перше, пов'язано з тим, що зустріч відбудеться в місті Харкові, розташованому лише за 40 км від кордону з Росією, і існує серйозний ризик, що країна-агресор може планувати на стадіоні певні провокації.

"Ми маємо враховувати, що в Харкові це буде перший матч такого рівня за останні кілька років, і що Туреччина є нашим важливим партнером на міжнародній арені. Тому йдеться і про безпеку наших громадян, і про безпеку вболівальників турецької збірної. Тому Україна має вжити всіх заходів, щоб гарантувати спокій і правопорядок на цьому поєдинку", - наголосив О.Глущенко.

Крім того, за його словами, такий механізм реалізації квитків дасть змогу уникнути таких непорозумінь, які були на матчі Ліги чемпіонів "Динамо" – "Бешикташ" у 2016 році в Києві, коли турецькі вболівальники викупили рівно стільки квитків, скільки хотіли. "Цього разу наші гості зможуть придбати квитки тільки на гостьовий сектор і тільки через Федерацію футболу Туреччини. Тут, на місці, жоден турецький вболівальник не зможе купити квиток на матч", - пояснив він.

О.Глущенко зазначив, що це робочий проект, який поки ще не затверджено. Також ще будуть враховані пропозиції Харківської ОДА, МВС, СБУ і ДСНС України, що братимуть участь в організації проведення цього матчу в Харкові.