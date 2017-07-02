Спорт

06:59 02.07.2017

Росіянин Повєткін переміг українця Руденка в бою за титул WBO International у суперважкій вазі

Росіянин Олександр Повєткін здобув перемогу над українцем Андрієм Руденком у бою за титул WBO International у суперважкій вазі.

Бій відбувся у Москві в суботу, розтягнувся на всі 12 раундів і завершився перемогою 37-річного О.Повєткіна за очками.

У березні Всесвітня боксерська рада (WBC) вирішила відсторонити О.Повєткіна на невизначений термін у зв'язку з розглядами з приводу допінгових звинувачень на адресу спортсмена.

У червні Всесвітня боксерська асоціація (WBA) і Всесвітня боксерська організація (WBO) виправдали О.Повєткіна у справі про допінг.

33-річний А.Руденко виступає на професійному ринзі з 2006 року. За цей час провів 33 поєдинки, у 31 здобув перемогу (19 нокаутом) і в двох зазнав поразки за очками. До суботнього бою мав переможну серію з семи поєдинків.

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